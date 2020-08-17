اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وزارة الصحة اليابانية، إن اليابان حددت 1020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأبلغت عن 11 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 يوم الأحد.

تمثل الحالات الجديدة اليوم الرابع على التوالي، حيث حددت اليابان أكثر من 1000 حالة. منذ بدء الوباء، حددت السلطات اليابانية 56379 حالة إصابة بـ Covid-19، بما في ذلك 1112 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأبلغت العاصمة طوكيو عن 260 حالة جديدة يوم الأحد، من بينها 142 حالة لا يمكن تتبعها، وفقًا لحكومة مدينة طوكيو. وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه طوكيو أكثر من 200 حالة.

ومن جانب اخر، أبلغت البرازيل عن 41576 حالة إصابة جديدة بـCovid-19 و709 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد يوم السبت.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الآن 3.3 مليون. وتوفي ما لا يقل عن 107،232 شخصًا بسبب فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لبيانات الوزارة.
سجلت ولاية ساو باولو 11408 حالة إصابة جديدة و167 حالة وفاة جديدة يوم السبت، بانخفاض عن 11667 و289 في اليوم السابق.

وكانت ساو باولو هي الولاية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في البرازيل، حيث بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 697530 حالة و26780 حالة وفاة مؤكدة

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