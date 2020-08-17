منح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا بالصين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، منح أول براءة اختراع للقاح ضد (كوفيد-19) يطلق عليه اسم (إيه.دي.5-إن.كوف).

 

وقالت السلطات الصينية، إنه تم تطويره بالتعاون بين شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة (كانسينو بيولوجيكس) ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

 

وأصدرت الإدارة الوطنية للملكية الفكرية (هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين) - بيانًا ذكرت فيه أن براءة الاختراع تم إصدارها في 11 أغسطس الجاري، وأنه يمكن إنتاج اللقاح على نطاق واسع في وقت قصير في حال حدوث تفشي للمرض.

 

وقالت شركة (كانسينو بيولوجيكس) أن حصول لقاحها على براءة الاختراع يؤكد فعالية وسلامة اللقاح، ويحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، مع تعزيز ثقة السوق الدولية في لقاحات (كوفيد-19) التي تطورها الصين.

 

وقد أعلنت شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة (كانسينو بيولوجيكس)، أوائل الشهر الماضي أنها تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وشيلي والمملكة العربية السعودية، لإجراء تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها الخاص بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

 

وقال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة "تشيو دونغ شو" إن مصنع "كانسينو" الجديد، قيد الإنشاء في الصين، سينتج ما بين 100 و200 مليون جرعة من لقاحات الفيروس سنويا بحلول أوائل عام 2021.

 

وأظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أن لقاح (إيه.دي.5-إن.كوف) لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات الرئوية الحادة (سارس-كوف 2)، فيما أثبتت بيانات التجارب السريرية فعاليته ومأمونيته ومستويات عالية من الاستجابة المناعية.

 

كما حصل اللقاح نهاية شهر يونيو الماضي على موافقة مكتب الصحة بإدارة الدعم اللوجيستي (التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية) للاستخدام التجريبي على البشر لمدة سنة بعدما أثبت فعاليته ومأمونيته، وأن الاستخدام سيقتصر خلال الفترة الحالية على الاستخدام العسكري فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منح براءة اختراع لقاح ضد كورونا المرحلة الثالثه الصين

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

سولشاير يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد من إشبيلية في الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

فايلر يصر على تجميد صالح جمعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد اختباره على البشر.. لقاح محتمل لفيروس كورونا يثبت كفاءته

تصريح هام من التحالف العالمي للقاحات بشأن فيروس كورونا

نتائجه واعدة وآمن.. القصة الكاملة لإنتاج لقاح صيني لكورونا

الصين تعلن نجاح التجارب الأولية لأول عقار ضد كورونا

الإمارات تدشن أول مرحلة ثالثة في العالم من التجارب السريرية للقاح ضد كورونا

الصين توافق على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

09:21 ص

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

11:54 م

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية