محافظ دمياط: تأسيس أول فندق 5 نجوم برأس البر (فيديو)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم تأسيس أول فندق 5 نجوم برأس البر كنواة لدعم الاستثمار السياحي، مضيفة أن المكان مميز وهناك وفود سياحية تأتي لزيارة المكان.





وأشار "عوض"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك إقبال على الفندق، مؤكدة أنهم يتابعون تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالفندق، وهناك لجان صحية تقوم بالتفتيش عليه.





وأضافت أن مراكب الصيد لم تتوقف خلال جائحة كورونا، حيث أن المحافظة بها ثلثي أسطول الصيد المصري، معقبة: "منقدرش نوقف رزقهم"، لافتة إلى أنهم طبقوا كافة الإجراءات الاحترازية على الموانىء، وأغلقوا الشواطىء، والمتنزهات، والحدئق، مضيفة أنهم منعوا دخول مواطنين من خارج المحافظة خلال أزمة كورونا لتقتصر المحافظة على قاطنيها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.



