كريم أسامة ينضم لقائمة أبطال مسلسل "حكايات بنات 5"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يقوم الفنان كريم أسامة حاليًا بتصوير مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، ويُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى"قاسم"، وهو مندوب منظمة دولية

مسلسل"حكايات بنات 5" من إخراج مصطفى أبو سيف، بطولة هاجر أحمد، عصام السقا، ميرنا نورالدين، هند عبدالحليم، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب،والمسلسل من المتوقع عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وفي سياق آخر شارك كريم أسامة في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي، بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، ناهد السباعي، محمد العمروسي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، محمد الدقاق.

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