غدا.. الشباب والرياضة تستضيف زاهي حواس بحضور أشرف صبحي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:13 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
أية حمروشي
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تستضيف وزارة الشباب والرياضة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في لقاء حواري مفتوح مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية التي تنظمها الوزارة تحت عنوان "اتكلم". 

يُعقد اللقاء غدًا الثلاثاء على مسرح الوزارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم بث اللقاء مباشرةً على البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ويتناول اللقاء الحديث حول أسرار الفراعنة والاكتشافات الأخيرة الحديثة في مصر، وبردية وادي الجرف التي تتحدث عن بناء الهرم، وزيارة المشاهير إلى مصر. 

ومن المقرر، أن يتطرق الدكتور زاهي حواس خلال اللقاء إلى الأكاذيب المثارة حول الأهرامات وأبو الهول، والأسئلة الشائعة حول الآثار المصرية، ومشروع المتحف المصري الكبير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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