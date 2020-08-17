عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:36 ص
كومان
كومان
الفجر الرياضي
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اقترب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا من تدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتين بعدما ظهر في المدينة الإسبانية أمس.

 

كشفت صحيفة "ماركا" عن أن كومان هو الرجل الذي سيتولى المهمة الفنية لبرشلونة، خلفًا لكيكي سيتين المدير الفني الحالي، والقريب من الإقالة.

 

وأشارت إلى أن كومان تم تصويره في مطار برشلونة أمس الأحد، ليغذي الشائعات التي خرجت وقالت إنه المرشح الأول لخلافة سيتين.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني سيعقد اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مستقبل البارسا، موضحة أن قرار إقالة سيتين، قد يصدر رسميًا.

 

يذكر أن كومان ينافس ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، على تولي المهمة الفنية لبرشلونة.

 

 

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