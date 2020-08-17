الجمعة المقبلة.. محمد الحلو يحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يستعد المطرب محمد الحلو لإحياء حفلاً غنائيًا بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة المقبلة.

ومن المتوقع أن يقدم محمد الحلو خلال الحفل مجموعه مميزة من أغانيه الرائعة منها "الوسية"، وهي من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، و"يا حبيبى كان زمان" وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم،
وألحان وليد فايد، أغنية "زيزينيا" كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعي.


وسيقدم أيضًا أغنية"يا حبايب مصر" للراحلة شادية، وهي من كلمات مصطفى الضمراني وألحان حلمي بكر، و"أهيم شوقًا"،وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبي،و"عظيمة يا مصر" وهي من كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافي

أخبار تهمك

مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

سولشاير يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد من إشبيلية في الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 16 دقيقة

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يصر على تجميد صالح جمعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

09:21 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

11:54 م

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية