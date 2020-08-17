عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:52 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية عن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أبلغ إدارة النادي برغبته في مغادرة قلعة كامب نو في الصيف الحالي وليس العام المقبل.

 

وذكرت محطة سبورت إنتراتيفو التليفزيونية البرازيلية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت المحطة، عبر مراسلها مارسيلو بيتشلر، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في يونيو 2021.

 

وكان بيتشلر هو أول من انفرد بخبر انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017.

 

ويتنافس فريقا إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ميسي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (6 مرات).

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