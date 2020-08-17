الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:01 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني إستقر على رحيل بعض نجوم الفريق والقيام ببيعهم في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني ستقوم بالتخلي عن 7 من نجومه الفريق سواء بالبيع المباشر أو من خلال إبرام صفقات تبادلية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة باع واحد من هؤلاء اللاعبين السبعة بالفعل وهو البرازيلي آرثر ميلو الذي إنتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعبين الستة الآخرين هم جونيور فيربو وإيفان راكيتيتش ومارتين برايثويت وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وعثمان ديمبيلي.

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