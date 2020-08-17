باهر المحمدي يطلب الرحيل عن الإسماعيلي

اقترب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، باهر المحمدي من الرحيل عن صفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





باهر المحمدي يتواجد على رادار الأهلي منذ فترة طويلة، حيث يرغب الأحمر في ضمه لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وزادت رغبة الأحمر، بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.





وأبدى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رفضه لفكرة رحيل باهر المحمدي خوفًا من غضب جماهير الدراويش، وذلك حال انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.





وتلقى باهر عرضا من نادي قاسم باشا التركي، لينتقل إليه لمدة عام واحد على سبيل البيع حسب ما أوضح وكيل أعماله تامر النحاس، ليطالب اللاعب مجلس إدارته بالحصول على الاستغناء الخاص به للرحيل.





وكان اللاعب أكد في تصريحات سابقة له أنه لن يلعب في مصر إلا للإسماعيلي، وهو ما جعل الجميع يتكهن أنه عاجلا أم آجلا سوف ينتقل للأهلي مثل ما سبقوه، وبعد وصول العرض التركي، جاء التوقع أنه ربما يكون كبري للانتقال للقلعة الحمراء.





جدير بالذكر أن المحمدي صاحب الـ23عاما، خاض 16لقاء بواقع 1357 دقيقة، هذا الموسم مع الإسماعيلي، وسجل هدفين وصنع هدفا واحدًا، وحصل على 4 كروت صفراء.



