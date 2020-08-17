باهر المحمدي يطلب الرحيل عن الإسماعيلي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:01 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
أمل الحلفاوي
Advertisements
اقترب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، باهر المحمدي من الرحيل عن صفوف الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

باهر المحمدي يتواجد على رادار الأهلي منذ فترة طويلة، حيث يرغب الأحمر في ضمه لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وزادت رغبة الأحمر، بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وأبدى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رفضه لفكرة رحيل باهر المحمدي خوفًا من غضب جماهير الدراويش، وذلك حال انتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

وتلقى باهر عرضا من نادي قاسم باشا التركي، لينتقل إليه لمدة عام واحد على سبيل البيع حسب ما أوضح وكيل أعماله تامر النحاس، ليطالب اللاعب مجلس إدارته بالحصول على الاستغناء الخاص به للرحيل.

وكان اللاعب أكد في تصريحات سابقة له أنه لن يلعب في مصر إلا للإسماعيلي، وهو ما جعل الجميع يتكهن أنه عاجلا أم آجلا سوف ينتقل للأهلي مثل ما سبقوه، وبعد وصول العرض التركي، جاء التوقع أنه ربما يكون كبري للانتقال للقلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن المحمدي صاحب الـ23عاما، خاض 16لقاء بواقع 1357 دقيقة، هذا الموسم مع الإسماعيلي، وسجل هدفين وصنع هدفا واحدًا، وحصل على 4 كروت صفراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة باهر المحمدي الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

سولشاير يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد من إشبيلية في الدوري الأوروبي

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يصر على تجميد صالح جمعة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

الكشف عن الراحلين عن برشلونة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

عاجل.. ليونيل ميسي يحدد موقفه من الرحيل رسميا

08:52 ص

برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

09:21 ص

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

11:54 م

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية