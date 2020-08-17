هنري كافيل يعود لتصوير The Witcher

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن استكمال تصوير الموسم الثاني المرتقب من مسلسل The Witcher للنجم الكبير هنري كافيل، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي أعلنت وفقا لتصريحات المخرج "ستيفن سورجيك"، أن المسلسل يستكمل تصويره حاليا، أدلى به عبر صفحته الرسمية على موقع انستقرام.
وقالت الصحيفة البريطانية، أن "ستيفن سورجيك"، أخرج حلقتين من الموسم الأول من المسلسل، الذي حقق نجاحا كبيرا دفع به شبكة نيتفلكس للتحضير لطرح موسم ثاني وثالث منه.

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