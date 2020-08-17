طرح الإعلان الترويجي لفيلم توم هولاند الجديد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس الإعلان الترويجي الأول لفيلمها الجديد، الذي يشارك خلاله في دور البطولة النجم روبيرت باتينسون وإلى جانبه نج أفلام "سبايدرمان" الشاب، توم هولاند.
ونقل موقع "ديد لاين" الإعلان الترويجي للفيلم الذي يطرح بعنوان "The Devil All the Time" والذي من المقرر أن يتم طرحه للعرض عبر منصة نتفليكس، خلال شهر سبتمبر المقبل.
ووفقا لشرح قصة الفيلم نقلا عن موقع "IMDb" فإن فيلم "The Devil All the Time" يتحدث عن مجموعة من الأشخاص يعانون جميعا من اضطرابات ذهنية وعقلية عانوا منها بسبب معاصرتهم للحروب، واختير لمهمة إخراجه المخرج "أنطونيو كامبوس".

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