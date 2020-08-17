فايلر يصر على تجميد صالح جمعة

أصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على تجميد صالح جمعة نجم الفريق الأحمر وعدم الاعتماد عليه الفترة المقبلة.





وقرر فايلر استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق الرسمية لمواجهة فريق أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز رغم توقع الجميع أنه سيعتمد عليه في هذه المباراة تمهيدا لعودته الفترة المقبلة.





وأكد مصدر خاص في الجهاز الفني بفريق الأهلي أن فايلر راضي عن إلتزام صالح جمعة في الفترة الأخيرة بالتدريبات ولكنه يرى أنه لازال يحتاج لبعض الوقت للوصول إلى اللياقة المناسبة للعودة إلى المباريات.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي أسوان اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.



