فيلم سانجاي دوت الجديد يحقق فشلا كبيرا قبل طرحه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:32 ص
أحمد جمال أحمد
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بعد طرحه في يوم 12 من أغسطس الجاري تمهيدا لعرضه نهاية الشهر، واجه صناع فيلم SADAK 2 ببوليوود، مفاجأة غير متوقعة من رد الفعل السلبي تجاه الإعلان الترويجي للفيلم.
ووفقا لقناة يوتيوب التي طرح عليها الإعلان الترويجي، فإن الفيلم الذي يشارك في بطولته النجمة عاليا باهات والنجم سانجاي دوت، حصد الإعلان الترويجي له، عدد غير مسبوق من حالات عدم الإعجاب في أول يوم من طرحه.
وقال الموقع أن الإعلان الذي طرح عبر قناة اليوتيوب الخاصة بشبكة "ديزني + هوت ستار"، المختصة بطرح الأفلام الهندية والتابعة لشبكة البث الرقمي "ديزني +"، تلقى 5.6 مليون حالة عدم إعجاب في يوم واحد.
ويخرج فيلم SADAK 2 المخرج الهندي ماهيش باهات، والد النجمة عاليا باهات، وهو استكمال للجزء الأول من الفيلم الذي طرح بالاسم نفسه عام 1991.

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