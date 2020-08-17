سولشاير يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد من إشبيلية في الدوري الأوروبي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:30 ص
سولشاير
سولشاير
أحمد عصام
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علق النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على هزيمة فريقه من إشبيلية بالأمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "كان لقاء عبارة عن إن قمت باستغلال فرصك فستنتصر بكل أريحية، والحراس قدموا لقاء جيد، ولكن كان من المحبط عدم تسجيلنا، ومنذ فبراير الماضي ونحن في حالة جيدة ومرة أخرى من المحبط الخروج بهذا الشكل، وكان من الرائع العمل مع هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "من الصعب تقبل الهزيمة، لأننا كانت لدينا الأفضلية من الفرص والتسديدات، ولكننا لم نسجل الأهداف، وشعرت وأننا كنا الأفضل واستحقينا الفوز اليوم".

وأشار، عن الميركاتو الصيفي: "‏الأمر يدور حول جودة اللاعبين والشخصية المناسبة لنا، وربما سنرى اليوم أي المراكز نرغب بتدعيمها، ولن أعلق على لاعبين من أندية أخرى".

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