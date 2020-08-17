هشام شرف يُجسد شخصية أمين شرطة في فيلم "الخطة العامية"

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انتهى الفنان هشام شرف من تصوير مشاهده في فيلم "الخطة العامية"،حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ويُجسد شخصية أمين شرطة، وتقع معظم مشاهده مع الفنان عمرو عبد الجليل.





فيلم "الخطة العامية"يقوم ببطولته علي ربيع، محمد عبد الرحمن توتة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك.



وفي سياق آخر، شارك هشام شرف في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.