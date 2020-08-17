رامي جمال يعلق على إحيائه حفلات زفاف مجانية:"ممكن أعملها مرة أو مرتين"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تمنى الفنان رامي جمال أن يكون سببًا في إسعاد محبيه عن طريق غنائه مجانًا في جميع حفلات زفافهم الذين يقومون بدعوته عليها، موضحًا أنه لن يقدر أن يفعل ذلك سوى مرة أو مرتين فقط؛ لأنه مازال في بداية مشواره الفني، ولتعاقده مع أحد الشركات ولوجود التزامات عديدة لديه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب رامي جمال تغريدة قال فيه :"‏موضوع كام كومنت وتغني في فرحي والله أنا اتمني أغني في أفراحكم كلها والغير مقتدرين تحديدًا مجرد إسعاد شخص ده يسوي عندي الدنيا بس للأسف اللي بيبعتوا آلاف وأنا لسه في بدايتي ممكن أعملها مره مرتين واتحمل تكاليف الفرقه لكن مَش هعرف اعملها كتير علشان أنا ماضي مع شركة وفِي التزامات".


وفي سياق آخر، تعاون رامي جمال مؤخرًا مع إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، من خلال أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

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