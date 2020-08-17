الموت يُفجع الفنان خالد سليم





وانهالت على الفنان التعليقات بالدعاء لابن خالته بالرحمة والمغفرة.



وفي سياق آخر، طرح خالد سليم مؤخرًا أغنية "اللي فات مات" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.









كشف الفنان خالد سليم، عن وفاة ابن خالته، وذلك من خلال حسابه الش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب خالد سليم منشورًا قال فيه: "البقاء لله، انتقل الى رحمة الله تعالي ابن خالتي أحمد فاروق العطفي، إنّا لله و إنّا إليه راجعون، رجاءً اقرأوا له الفاتحة".