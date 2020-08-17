مذيعة شهيرة تخرج عن صمتها وترد اتهامها باصطناع الحزن على لبنان





ردت المذيعة مهيرة عبد العزيز، على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرا من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء الحزن على بيروت والمبالغة في إظهار تأثرها.





وأضافت مهيرة في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بالسوشيال ميديا قائلة: "اللي متابعيني على السوشيال ميديا عارفين اني ما ببكي على السوشال ميديا ولا بتكلم عن أحزاني ولا مشاكلي.. علما اني ما بنتقد أي حد بيسوي كده".

وقالت مهيرة: "في الفترة الأخيرة جاتلي اتهامات أني ببالغ في حزني على بيروت.. أنا طبعا غير مطالبة أني أبرر بس راح أفضفض معكم.. هل كان يرضيكم أني أصور لكم آخر 4 أيام اللي أنا بسكر فيهم علي حالي باب غرفتي وأبكي فيها على كل القصص اللي قاعدين نسمعها".







