مذيعة شهيرة تخرج عن صمتها وترد اتهامها باصطناع الحزن على لبنان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements

ردت المذيعة مهيرة عبد العزيز، على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرا من قبل بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء الحزن على بيروت والمبالغة في إظهار تأثرها.

وأضافت مهيرة في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بالسوشيال ميديا قائلة: "اللي متابعيني على السوشيال ميديا عارفين اني ما ببكي على السوشال ميديا ولا بتكلم عن أحزاني ولا مشاكلي.. علما اني ما بنتقد أي حد بيسوي كده".
 
وقالت مهيرة: "في الفترة الأخيرة جاتلي اتهامات أني ببالغ في حزني على بيروت.. أنا طبعا غير مطالبة أني أبرر بس راح أفضفض معكم.. هل كان يرضيكم أني أصور لكم آخر 4 أيام اللي أنا بسكر فيهم علي حالي باب غرفتي وأبكي فيها على كل القصص اللي قاعدين نسمعها".



أخبار تهمك

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

سكرتير برشلونة يُبلغ كيكي ستيين بقرار الإدارة النهائي بشأن مصيره

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

10:15 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية