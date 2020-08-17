نقابة الفنانين السوريين ترد على اتهاماتها بالفساد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:55 ص
بوابة الفجر
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أصدرت نقابة الفنانين السوريين تنويها ردت فيه على الاتهامات بشبهات الفساد الموجهة للنقابة، دون أن تخص أحدا.

وجاء في بيان النقابة: يقوم البعض بتوجيه التهم بالفساد لنقابة الفنانين فقط لأنه لم يستطع دخول لبنان مع العلم أنه ليس للنقابة أي علاقة بالموضوع.

ولفتت النقابة إلى أن الشخص الذي وجه التهم للنقابة وحمل النقابة مسؤولية الفساد بالوقت الذي لم يستطع الوصول لإجراء حفلته والذي هو ليس عضوا بالنقابة، وأن الأمر عبر الحدود يخص الهجرة والجوازات وليس النقابة و"إذا لا يوجد طيران فهي مشكلته مع الخطوط الجوية".

وطالبت النقابة الجميع بضرورة توخي الحذر والموضوعية بكلامهم وعدم تحميل الأخطاء والمشاكل على النقابة وغيرها، وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المسيئين عبر المؤسسات القضائية.

الفنان السوري حسام جنيد، كان قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم استطاعته دخول لبنان لإحياء حفلة من دون تكت طائرة، وتساءل باستنكار عن كيفية دخول الفنانين اللبنانيين الذين يحترمهم، والمطارات مغلقة، موجّها منشوره بصراحة إلى الحكومة ونقابة الفنانين.



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