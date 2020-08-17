"بالبنط العريض" لحسين الجسمي تحتل المركز الثالث بقائمة Trending يوتيوب

وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع جدًا تخطى المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة فور طرحها بقناة الجسمي الرسمية بيويتوب.





كلمات الأغنية

"حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد .. حالتي تتشخص جنون.. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. اتلحق بقي دي في إيديك"





"ما إنت في لقاك علاج.. اه لاقيت الطبطبة .. وأقوي لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا.. ببقي زي واحد جديد .كلمات أغنية "بالبنط العريض".











