هل يكون قاسم باشا التركي كوبري لانتقال باهر المحمدي للأهلي؟ وكيله يرد













رد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي في الفترة المقبلة بكوبري من قاسم باشا التركي.





وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هذا الكلام غير صحيح، باهر المحمدي للأهلي بكوبري لا يفيد الإسماعيلي ولكن المفيد للدروايش هو المقابل المادي الذي سيحصل عليه".



