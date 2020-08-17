موعد حفل على الحجار ضمن فعاليات الدورة الـ 18 لمهرجان الصيف الدولي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
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يحيي المطرب على الحجار، حفلا غنائيًا جماهيريًا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى في دورته الـ 18.

وسيقام الحفل يوم 27 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المنتظر أن يحيي الحجار حفله على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، كما سيقدم الحجار باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التي قدمها في مشواره الغنائي.

يذكر ان الحجار أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وخلال الحفل وجه علي الحجار، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الجهود التى تم بذلها لاعادة الروح للانشطة الفنية والثقافية فى مصر.

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