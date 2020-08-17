بيرلو يطالب يوفنتوس بضم محمد صلاح

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:09 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر سيكون أحد أطراف ثورة التغيير التي يعتزم أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي في صفوف البيانكونيري من أجل تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أندريا بيرلو المدير الفنى ليوفنتوس وضع محمد صلاح ضمن حساباته من أجل التعاقد معه تضمه لصفوف الفريق بشرط توافر الأموال في خزينة البيانكونيري وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا ببيع عدد من نجوم الفريق.
وأكد الموقع الإيطالي أن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو الأمر الذي قد يدفع إدارة البيانكونيري لبيع عدد من اللاعبين على رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.
وأوضح الموقع الإيطالي أنه في حال نجاح يوفنتوس في بيع عدد من اللاعبين بالإضافة إلى ديبالا فإنه سيملك القوة المالية الكافية لإعادة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي، حيث سيعرض عليه راتب سيكون ثاني أعلى راتب خلف كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 30 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن محمد صلاح كان قد سبق وخاض تجربة الاحتراف في الدوري الإيطالي عبر بوابتي فيورنتينا وروما قبل أن ينتقل إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية في عام 2017 ويتوج معه بـ 4 ألقاب وهي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار تهمك

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

سكرتير برشلونة يُبلغ كيكي ستيين بقرار الإدارة النهائي بشأن مصيره

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

إعصار في برشلونة يقتل الأخضر واليابس على خلفية هزيمة بايرن ميونيخ المذلة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

10:15 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية