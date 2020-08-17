بيرلو يطالب يوفنتوس بضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر سيكون أحد أطراف ثورة التغيير التي يعتزم أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي في صفوف البيانكونيري من أجل تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أندريا بيرلو المدير الفنى ليوفنتوس وضع محمد صلاح ضمن حساباته من أجل التعاقد معه تضمه لصفوف الفريق بشرط توافر الأموال في خزينة البيانكونيري وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا ببيع عدد من نجوم الفريق.

وأكد الموقع الإيطالي أن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو الأمر الذي قد يدفع إدارة البيانكونيري لبيع عدد من اللاعبين على رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه في حال نجاح يوفنتوس في بيع عدد من اللاعبين بالإضافة إلى ديبالا فإنه سيملك القوة المالية الكافية لإعادة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي، حيث سيعرض عليه راتب سيكون ثاني أعلى راتب خلف كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 30 مليون يورو في الموسم الواحد.