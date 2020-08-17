قاسم باشا التركي ينافس الأهلي على ضم نجم منتخب مصر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن نادي قاسم باشا التركي أرسل عرضا رسميا لشراء باهر المحمدي من الإسماعيلي.

وأكد تامر النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باهر المحمدي كان قد استفسر منذ شهر أو شهر ونصف من نادي الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي".

وتابع: "باهر المحمدي تلقى عرض من قاسم باشا وننتظر تحديد القيمة المالية".

ويذكر أن النادى الأهلى مهتم بالتعاقد مع باهر المحمدى لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

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