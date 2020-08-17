بقرار رسمي.. تولية عاطف عوض عمادة للمعهد العالي للباليه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
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أصدر أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون قرارًا بإسناد مهمة عمادة المعهد العالى للباليه  لمصمم الاستعراضات الشهير الدكتور عاطف عوض.

عاطف عوض كان يتولى مهمة عمادة المعهد كتيسير للأعمال فقط منذ أكثر من عام، لكن صدر قرار الدكتور أشرف زكي بتوليه عمادة المعهد رسميًا.

يذكر أن عاطف عوض شارك مؤخرا مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.


 

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