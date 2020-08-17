مفاجأة.. يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أكدت تقارير ايطالية اليوم أن إدارة نادي يوفنتوس لا تمانع فى بيع النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير أن رونالدو غاضب للغاية بعد خروج يوفنتوس من دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي ويفكر فى الرحيل خلال هذا الصيف رغم إقالة المدرب الإيطالي ساري من تدريب السيدة العجوز.

وأضافت التقارير أن كل من مانسشتر يونايتد الإنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي ريال مدريد الإسباني يترقبون رحيل النجم البرتغالي خلال هذا الصيف لمحاولة ضمه.

يذكر أن رونالدو قد انضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

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