اتجاه في الأهلي لإعارة آليو بادجي في الموسم الجديد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:12 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، لإعارة السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" والذي يقام على قناة "النهار": "اتجاه الأهلي لإعارة بادجي لأحد الأندية بعدما فشل في إثبات جدارته بقيادة الهجوم الأحمر خلال الفترة الماضية". 

وأوضح: "الأهلي يدرس إعارة المهاجم السنغالي لإفساح مجال للتعاقد مع لاعب أجنبي متميز يقود خط هجوم الفريق في الموسم الجديد، بناء علي رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره أسوان اليوم ضمن مباريات الدوري المصري.

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