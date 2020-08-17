حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي العمرانية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:13 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شن حي العمرانية بقيادة محمد نور الدين رئيس الحي، حملة مكبرة على المقاهي والمحال المخالفة بالشوارع.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات من المحال والمقاهي ومصادرة كامل محتوياتهم، ووضعها في المخزن المخصص للحي.

محافظ الجيزة: "مشروعك" ساهم في منح قروض للشباب بلغت 875 مليون جنيه

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تنفيذ 3480 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 875 مليون جنية ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى شهر يوليو وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

وأشار، إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن مشروعك يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ، أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من افاق العمل المتاح للشباب إقامتها، لافتا إلى أن أي فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم في دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم. 

ووجه، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

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