وفاة أرملة غبريال غارسيا ماركيز الحاصل على نوبل بالآداب المصرية من أصل لبناني

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
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توفيت ميرسيدس بارشا باردو، الكولومبية من أصل مصري- لبناني، وأرملة أحد أشهر الحاصلين على نوبل بالآداب، إن لم يكن أشهرهم، وهو الكولومبي غبريال غارسيا ماركيز، الراحل في أبريل 2014 بعمر87 سنة.

رحلت باردو محاطة بابنيها وأحفادها الأربعة في منزلها بالعاصمة المكسيكية" وفقا لأول من نشر خبر وفاتها، وهو موقع صحيفة El Universal نقلا عن واحد من أقرباء زوجها الذي أوصى بحرق جثمانه، وذر رماده بين المكسيك وكولومبيا، وهو ما أوصت به أيضا لجثمانها.

ورد في موقع الصحيفة المكسيكية أيضا، أن أرملة مؤلف رواية "مائة يوم من العزلة" التي باعت أكثر من 50 مليون نسخة بمختلف اللغات حتى الآن، كانت تعاني من مشاكل تنفسية منذ زمن، وهي بحسب سيرتها التي نشرتها "العربية.نت" ضمن تقرير سابق عن وفاة زوجها، مولودة في بلدة Magangué بالشمال الكولومبي، واقترنت في 1958 بماركيز حين كان عمرها 26 وعمره 31 سنة، فأثمر الزواج عن ابنين: رودريغو، السينمائي المقيم في الولايات المتحدة، وغونزالو الأصغر سنا منه بعامين، وهو مصمم غرافيكي يقيم في المكسيك.

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