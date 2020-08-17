مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة





يسعي نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي استغلال مشكلة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي مع إدارة نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن ‏مانشستر سيتي الذين عانوا هم كذلك من الإذلال في دوري ابطال اوروبا يعتقدون ان فكرة اعادة لم الشمل مع جوارديولا كافية بالنسبة لميسي للقدوم وهم مستعدون لتقديم كل مايتطلبه الامر لجعل هذا الامر واقعاً.





وأضافت التقارير أن ميسي يرغب في مغادرة برشلونة هذا الصيف وليس الصيف القادم، اللاعب أبلغ إدارة النادي بقراره بعد الخروج المهين أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.



