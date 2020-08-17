"ثقتي فى موهبتي اتهزت".. هشام إسماعيل يكشف تجاهل الإعلام له.. ولهذا السبب يوجه شكرا لمجدي الهواري

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

يحرص الفنان هشام إسماعيل على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر هشام إسماعيل عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسرحية "علاء الدين"، وعلق قائلاً: "بكل أمانة.. ثقتي فى موهبتى آخر سنتين تلاتة اتهزت بشدة بسبب الاحتفاء الغريب بأعمال لا تعجبنى ولم أكن أتمنى المشاركة فيها حتى وتجاهل الحديث عنى إعلاميا كممثل حقيقى حتى بعد نجاح (ذات و(الباب فى الباب) و (رسايل) و (اهو ده اللى صار) و (أعمال كتير و الإصرار 
إعلاميا على إلصاق فزاع بشكل استفزازي لا حبا فى الشخصية.. شكل تقزيمي".

وتابع "إضافة للاعتماد على تقييم السوشيال ميديا الخاطىء معظم الوقت وهو تقييم لحظى.. كل ده دخلنى فى دوامة مش بتاعتى.. حيرة مدمرة و رفض و قبول لأعمال ماينفعش ارفضها و ماينفعش اقبلها وارتباك فى التشخيص حتى".

واستكمل"الحقيقة أنا بتاع شغل وطاقة رهيبة ورغبة فى النجاح للعمل ككل مش ليا أنا والجميع يعلم أنى احارب دائما لذلك ومابركزش غير إنى اطلع ممتاز لصالح العمل".

وأضاف: "لذلك أحب أشكر أستاذ مجدى الهوارى المخرج المهم فى السينما والتليفزيون و المسرح حاليا على اختيارى لهذا العرض المهم الممتع (علاء الدين) اللى ماتعملش زيه على مستوى التكنولوجيا فى مصر".

وأحب اشكر المنتج الكبير مجدى الهوارى برضو على ثقته في شخصى لأن منتج أنتج فيلم عبود و الناظر والباشا تلميذ و أفلام كتير مهمة و بنحبها جدا جدا".

واختتم: "يعتبرنى أصلح لدور الوزير جعفر أعمل شر و كوميديا و غناء وأشارك فى مسرح ( بيتى المفضل ) مع نجم بحجم أحمد عز و نجوم المسرحية المحبوبين جدا ثروت و تارا و كريم و جمعة و أستاذ سامى .. لا ده يبقى معناه ان انا صح انا صح ( بصوت مكى فى طير انت مدربا للمنتخب) و دمتم سعداء جميعا و شكرا للجمهور العظيم اللى بيقدرنى من قلبه فى المسرحية و فى العموم".

يذكر أن مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).



أخبار تهمك

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

سكرتير برشلونة يُبلغ كيكي ستيين بقرار الإدارة النهائي بشأن مصيره

منذ 42 دقيقة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

إعصار في برشلونة يقتل الأخضر واليابس على خلفية هزيمة بايرن ميونيخ المذلة

منذ أقل من ساعتين

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

01:33 ص

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

10:15 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية