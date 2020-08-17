"ثقتي فى موهبتي اتهزت".. هشام إسماعيل يكشف تجاهل الإعلام له.. ولهذا السبب يوجه شكرا لمجدي الهواري





إعلاميا على إلصاق فزاع بشكل استفزازي لا حبا فى الشخصية.. شكل تقزيمي".



وتابع "إضافة للاعتماد على تقييم السوشيال ميديا الخاطىء معظم الوقت وهو تقييم لحظى.. كل ده دخلنى فى دوامة مش بتاعتى.. حيرة مدمرة و رفض و قبول لأعمال ماينفعش ارفضها و ماينفعش اقبلها وارتباك فى التشخيص حتى".



واستكمل"الحقيقة أنا بتاع شغل وطاقة رهيبة ورغبة فى النجاح للعمل ككل مش ليا أنا والجميع يعلم أنى احارب دائما لذلك ومابركزش غير إنى اطلع ممتاز لصالح العمل".



وأضاف: "لذلك أحب أشكر أستاذ مجدى الهوارى المخرج المهم فى السينما والتليفزيون و المسرح حاليا على اختيارى لهذا العرض المهم الممتع (علاء الدين) اللى ماتعملش زيه على مستوى التكنولوجيا فى مصر".





وأحب اشكر المنتج الكبير مجدى الهوارى برضو على ثقته في شخصى لأن منتج أنتج فيلم عبود و الناظر والباشا تلميذ و أفلام كتير مهمة و بنحبها جدا جدا".



واختتم: "يعتبرنى أصلح لدور الوزير جعفر أعمل شر و كوميديا و غناء وأشارك فى مسرح ( بيتى المفضل ) مع نجم بحجم أحمد عز و نجوم المسرحية المحبوبين جدا ثروت و تارا و كريم و جمعة و أستاذ سامى .. لا ده يبقى معناه ان انا صح انا صح ( بصوت مكى فى طير انت مدربا للمنتخب) و دمتم سعداء جميعا و شكرا للجمهور العظيم اللى بيقدرنى من قلبه فى المسرحية و فى العموم".



يذكر أن مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).













يحرص الفنان هشام إسماعيل على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر هشام إسماعيل عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس مسرحية "علاء الدين"، وعلق قائلاً: "بكل أمانة.. ثقتي فى موهبتى آخر سنتين تلاتة اتهزت بشدة بسبب الاحتفاء الغريب بأعمال لا تعجبنى ولم أكن أتمنى المشاركة فيها حتى وتجاهل الحديث عنى إعلاميا كممثل حقيقى حتى بعد نجاح (ذات و(الباب فى الباب) و (رسايل) و (اهو ده اللى صار) و (أعمال كتير و الإصرار