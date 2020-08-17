الزمالك يبدأ تسويق محمد عواد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف الإعلامي محمد فاروق، أن أمير مرتضي منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بدأ فى تسويق محمد عواد، حارس مرمي الفريق، خليجيًا من أجل الرحيل النهائي أو على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " عواد خارج من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث وضح خلال الفترة الماضية أن المدرب يعتمد على محمد أبوجبل وجنش ومحمد صبحي وطلب ضرورة رحيل عواد.
 
وأضاف: "من الممكن خروج محمد عواد على سبيل الإعارة لأحد الدوريات الخليجية فى الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة".

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