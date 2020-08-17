بعد تعرضه للتنمر.. حمادة صميدة: شكلي رزق من ربنا وركبني التريند (فيديو)









وأشار إلى أنه انزعج قبل فترة من التعليقات السلبية التي يكتبها له بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي.



وأكد أنه لم يكن يرغب في عمل شو إعلامي، من وراء المنشور الذي يكشف فيه عن تعرضه للتنمر، لافتا إلى أنه إذا كان يقصد ذلك لم يكن ليظهر ضمن قائمة الترند.





وأكد أنه تفاجأ بكل الرسائل الإيجابية والداعمة له التي وصلت إليه في أعقاب الكشف عما يتعرض له منت سخرية وتنمر.



يشار إلي أن الفنان الشاب حمادة صميدة، كان أعرب عن حزنه الشديد، إزاء ما يتعرض له من حملات التنمر من قبل بعض الأشخاص عبر السوشيال ميديا.



يشار إلي أن الفنان الشاب حمادة صميدة، كان أعرب عن حزنه الشديد، إزاء ما يتعرض له من حملات التنمر من قبل بعض الأشخاص عبر السوشيال ميديا.

قال الفنان حماده صميدة، إنه حاليا سعيد بعدما رأي تعليقات الجمهور الذي عبر عن تضامنه معه بعد تعليقات التنمر منه مشيرًا إلى أن الغالبية أكدوا ضرورة عدم السخرية من شكله الذي خلقه الله تعالى.وأضاف خلال لقائه في برنامج مساء "Dmc" أن شكله الذي وهبه الله رزق سهل له مشوار كبير في عالم لأنه وجه مميز,