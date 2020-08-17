نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل









أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل عن القلعة الحمراء بعد توقيعه لنادي بيراميدز مؤخرًا.





وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي كان يبحث عن مصلحته فقط خلال الفترة الماضية، ولديه تطلعات مادية وهو الأمر الذي وجده فى نادي بيراميدز، وإذا كان الأهلي عرض عليه نفس المبلغ كان سيستمر معه".





ويذكر أن ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول اقتراب رمضان صبحي من الإنتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.