أول تعليق لـ"أحمد زاهر" على عودة ابنته ملك للتمثيل بعد غياب 7 سنوات (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
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علق الفنان أحمد زاهر، على عودة ابنته ملك للتمثيل بعد غياب 7 سنوات، قائلًا: "ملك ممثلة قوية من صغرها".


وأضاف خلال لقائه في برنامج "lite show" المذاع على قناة "الحياة"، "ملك قوى من ليلى.. وتعيش أوي في الدور زيي".

وأشار إلى أن المخرج سامح عبد العزيز قام بالتصفيق لملك قبل سنوات بعد نجاحها في تجسيد دور لها في إحدى المسلسلات حيث قال لها: " عملتي المشهد ده إزاي.. يابنتي انتي ملبوسة!".


يذكر أن الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صرحت بعودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب سبع سنوات، حيث أعلنت عن مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته والداها الفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر.

وكتبت عبر إنستجرام : "بسم الله توكلت علي الله ، وحشتني الكاميرا أوي ، ادعولي " .


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