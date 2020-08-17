زيدان يضغط على بيريز لضم بوجبا





يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطلب من المدير الفني للفريق المرينجي زين الدين زيدان.













وحاولت الإدارة الملكية التعاقد مع اللاعب بكل الطرق الممكنة، ولكن وضعت إدارة الفريق الإنجليزية قيمة مالية كبيرة كشرط أساسي لرحيل اللاعب، وهو ما قابل رفض ريال مدريد لإتمام الصفقة.









ولا يزال زيدان يصر على إتمام صفقة بوجبا، لذا شهدت الفترة الأخيرة تردد شائعات كثيرة حول إمكانية دفع ريال مدريد بالويلزي جاريث بيل في الصفقة لتقليل القيمة المالية.

















ومازال زين الدين زيدان عازم على إتمام صفقة بوجبا فى الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع تخفيض قيمة المبلغ الذى كان يريده مانشستر يونايتد للاستغناء عن اللاعب قبل عام والبالغ 87 مليون جنيه إسترلينى.











