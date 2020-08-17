أحمد زاهر: "كنت خايف من الشغل مع محمد رمضان بسبب الشائعات اللي بتطلع عليه" (فيديو)





قال الفنان أحمد زاهر، إنه كان خائفًا من العمل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان 2020.





وأضاف خلال لقائه في برنامج "lite show" المذاع عبر قناة "الحياة"، الخوف من الشغل مع رمضان، كان بسبب الكلام والشائعات اللي بتطلع عليه".





وأكد: "اكتشفت بعد كده ان رمضان عكس كل الكلام اللي اتقال عليه وحبيت الشغل معاه".





مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.



