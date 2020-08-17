إعصار في برشلونة يقتل الأخضر واليابس على خلفية هزيمة بايرن ميونيخ المذلة









يعاني فريق برشلونة خلال الفترة الحالية، من حالة من عدم الاستقرار، خاصة بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





هذه الهزيمة أحدثت هزة قوية داخل صفوف النادي، حيث من المتوقع أن تحدث الكثير من التغيرات خلال الفترة المقبلة، لإعادة بناء الفريق.





وخرج فريق برشلونة من الموسم الحالي صفر بطولات، بعد خروجه من جميع المنافسات، وخسارته الليجا التي حسمها ريال مدريد.





وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن برشلونة استقر على عرض عدد كبير من قائمة الفريق الحالية، للبيع بعد الفضيحة الأوروبية ضد بايرن ميونخ.





جاء ذلك من أجل إعادة بناء تشكيلة قوية قادرة على تحقيق اللقب الأوروبى الغائب عن خزائن النادى منذ عام 2015.





وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة فتحت المزاد لبيع 17 لاعباً داخل صفوف الفريق الأول، باستثناء 4 لاعبين بارزين، وهم القائد ليونيل ميسى، وحارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، ولاعب الوسط فرينكى دى يونج، والمدافع كليمونت لينجليت.



