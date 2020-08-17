صلاح يدخل دائرة اهتمامات يوفنتوس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، دخول النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ووفقاً لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع محمد صلاح، خلال الفترة الحالية.
وأوضحت الشبكة، أن يوفنتوس رصد مبلغ 120 مليون يورو، للتعاقد مع الفرعون المصري.
كما أكدت الشبكة، أن أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، حدد اللاعب على رأس أولوياته في الصيف، لتدعيم خط هجوم الفريق، أملاً في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن الفريق منذ فترة بعيدة.
ويستعد يوفنتوس لجعل صلاح صاحب ثاني أعلى راتب في صفوف الفريق، بعد كريستيانو رونالدو، والذي يتقاضى 30 مليون يورو سنوياً.

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