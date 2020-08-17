موعد مباراة الأهلي ضد أسوان في الدروي المصري الممتاز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحل فريق أسوان ضيفاً على ستاد الأهلي، لمواجهة المارد الأحمر مساء اليوم الاثنين، في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.


ويسعى الأهلي للعودة للإنتصارات مرة أخرى، عقب التعادل السابق أمام الإنتاج الحربي بهدف لهدف في الجولة الماضية.

وحقق أسوان نفس النتيجة في الجولة الماضية أمام فريق أف سي مصر، على ملعب الشرطة بالعباسية.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 19 مباراة، مقابل 19 نقطة لأسوان في المركز الثالث عشر.


وتقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش، وهي مذاعة عبر قناة On time sports.

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