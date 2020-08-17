عاجل من وزير النقل بشأن تحريك أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنهم يقومون بمشروعات قومية عملاقة في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد الشعب المصري بسكة حديد جديدة في 30 يونيو.





وتابع "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "كان لزامًا علينا تنفيذ ذلك التوجه"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بذلك، ولذلك قام بعمل خطة قصيرة الأجل، وخطة متوسطة الأجل، وخطة طويلة الأجل؛ لتطوير السكة الحديد.





وأضاف: "تعاقدنا على 260 جرار، ووصل 71 جرارًا، وسيصل 40 جرارًا قبل نهاية هذا العام، وقمنا بتحديث ورش السكة الحديد حتى تتمكن من رفع كفاءة الجرارات المعطلة لتعود الخدمة".





وأعلن "الوزير"، عن بدء تفعيل التعاقد الكبير مع روسيا لتوريد 1200 عربة سكة حديد درجة ثالثة بعضها مكيف، كاشفًا عن دخول 38 قطارًا للخدمة في السكة الحديد، وسعر الجرار الواحد يصل 2 مليون دولار، لافتًا إلى أن منع التهرب من دفع التذكرة رفع إيرادات السكة الحديد لـ40 مليون جنيه شهريًا.





وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السكة الحديد ستتنازل عن 7 قطع أراضي لبنك الاستثمار القومي لسداد جزء من الديون، متابعًا: "السكة الحديد كانت مديونة بـ110 مليار جنيه عندما تولى مسئولية وزارة النقل".





وذكر "الوزير"، أن السكة الحديد تدفع رواتب الموظفين بالسحب على المكشوف من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هناك توجيه واضح وصريح من الرئيس بأن تعتمد السكة الحديد على نفسها، موضحًا أن تحريك سعر التذاكر يطبق على القطارات الجديدة فقط، والقطارات القديمة ستظل على الأسعار القديمة، متابعًا أن السعر الجديد لتذاكر القطارات بعد الزيادة لا يزال أقل من وسائل المواصلات البديلة.





ولفت المهندس كامل الوزير، إلى أنه تم إلغاء ترخيص كشك على رصيف 4 بعد اكتشاف بيعه لتذاكر القطارات في السوق السوداء، متابعًا: "سنغطي 70% من مصاريف تشغيل هيئة السكة الحديد بعد رفع أسعار تذاكر القطارات".





وأشار إلى أن السكة الحديد تنقل حوالي 45 مليون طن بضائع، متابعًا: "نستهدف دخول القطاع الخاص لإدارة الخطوط الجديدة للسكة الحديد".



