عاجل من وزير النقل بشأن تحريك أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنهم يقومون بمشروعات قومية عملاقة في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد الشعب المصري بسكة حديد جديدة في 30 يونيو.

وتابع "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "كان لزامًا علينا تنفيذ ذلك التوجه"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بذلك، ولذلك قام بعمل خطة قصيرة الأجل، وخطة متوسطة الأجل، وخطة طويلة الأجل؛ لتطوير السكة الحديد.

وأضاف: "تعاقدنا على 260 جرار، ووصل 71 جرارًا، وسيصل 40 جرارًا قبل نهاية هذا العام، وقمنا بتحديث ورش السكة الحديد حتى تتمكن من رفع كفاءة الجرارات المعطلة لتعود الخدمة".

وأعلن "الوزير"، عن بدء تفعيل التعاقد الكبير مع روسيا لتوريد 1200 عربة سكة حديد درجة ثالثة بعضها مكيف، كاشفًا عن دخول 38 قطارًا للخدمة في السكة الحديد، وسعر الجرار الواحد يصل 2 مليون دولار، لافتًا إلى أن منع التهرب من دفع التذكرة رفع إيرادات السكة الحديد لـ40 مليون جنيه شهريًا.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السكة الحديد ستتنازل عن 7 قطع أراضي لبنك الاستثمار القومي لسداد جزء من الديون، متابعًا: "السكة الحديد كانت مديونة بـ110 مليار جنيه عندما تولى مسئولية وزارة النقل".

وذكر "الوزير"، أن السكة الحديد تدفع رواتب الموظفين بالسحب على المكشوف من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هناك توجيه واضح وصريح من الرئيس بأن تعتمد السكة الحديد على نفسها، موضحًا أن تحريك سعر التذاكر يطبق على القطارات الجديدة فقط، والقطارات القديمة ستظل على الأسعار القديمة، متابعًا أن السعر الجديد لتذاكر القطارات بعد الزيادة لا يزال أقل من وسائل المواصلات البديلة.

ولفت المهندس كامل الوزير، إلى أنه تم إلغاء ترخيص كشك على رصيف 4 بعد اكتشاف بيعه لتذاكر القطارات في السوق السوداء، متابعًا: "سنغطي 70% من مصاريف تشغيل هيئة السكة الحديد بعد رفع أسعار تذاكر القطارات".

وأشار إلى أن السكة الحديد تنقل حوالي 45 مليون طن بضائع، متابعًا: "نستهدف دخول القطاع الخاص لإدارة الخطوط الجديدة للسكة الحديد".

وأضاف وزير النقل، أن الشركة الفرنسية لديها خبرة كيرة في الإدارة والتشغيل والصيانة، متابعًا: "نبحث التعاون مع مستثمرين مصريين أو أجانب لإدارة وتشتغيل قطار السخنة العلمين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير عبدالفتاح السيسي القطارات الجديدة الفجر اسعار القطارات

أخبار تهمك

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يستقل مترو الأنفاق من محطة عدلي منصور (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

سكرتير برشلونة يُبلغ كيكي ستيين بقرار الإدارة النهائي بشأن مصيره

منذ حوالي 5 ساعات

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية للسكة الحديد الخميس المقبل

أحمد موسى يزف بشرى سارة لمستقلي القطارات بداية من 2020 (فيديو)

اليوم.. وزير النقل يشهد وصول 20 جرارا جديدا لميناء الإسكندرية

النقل: وصول 40 جرار سكة حديد جديدة قبل نهاية يونيو المقبل

وزير النقل: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة إلى ميناء الإسكندرية

وزير النقل: الجرارت الجديدة ستشكل قوة دعم هائلة بالسكة الحديد (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

11:13 ص

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

10:15 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية