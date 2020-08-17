الصحة تُحذر: قد نضطر إلى الإغلاق مرة أخرى في هذه الحالة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، مستجدات فيروس كورونا: "نحن في فترة تسمى بفترة الترقب والحظر، وحتى إذا وصلنا إلى صفر إصابات بفيروس كورونا فسنظل أيضًا في فترة الترقب والحظر؛ لأن إتباع المواطن للإجراءات الوقائية والاحترازية له دور كبير في الاستمرار في انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، وعدم زيادة الإصابات مرة أخرى".





ونوه متحدث الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن خطورة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشاره، متابعًا: "الشخص الواحد المصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى لشخصين ونصف، وفترة حضانة فيروس كورونا من 4 إلى 12 يوما.





وأشار إلى أن المدة بين ظهور أعراض فيروس كورونا وشدة المرض تصل إلى يوم واحد أو أقل، متابعًا: "ممكن في نفس يوم ظهور الأعراض تشتد الحالة ويحتاج المريض للرعاية المركزة".





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التهاون في إتباع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى زيادة الأعداد مرة أخرى، وإذا زادت الأعداد ستضطر الحكومة إلى قرارات الإغلاق مرة أخرى، مضيفًا أن بعض الدول ستستغرق سنوات حتى تتعافى من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن حذر المواطن هام جدًا للحفاظ على نفسه وأسرته ووطنه.





وشدد على أنه يجب الاستمرار في ارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، وضرورة غسل اليدين، ويجب أن تكون هذه التعليمات جزء من ثقافتنا.













وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

















وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



