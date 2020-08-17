نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع واحد من أبرز نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم خط هجوم اليوفي في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يوفنتوس يستعد للتحرك نحو أحد نجوم فريق برشلونة لحسم التعاقد معه هذا الصيف.

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي يوفنتوس يسعي للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان نجم فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن النادي الإيطالي لم يحسم مصير ديبالا بشكل نهائي حتي الآن رغم اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه منها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، كما يرحب مدرب الفريق اندريا بيرلو برحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت أنه في حالة رحيل ديبالا عن يوفنتوس سيدخل النادي الإيطالي في مفاوضات لضم جريزمان لتدعيم هجوم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية أكدت ترحيب نادي برشلونة ببيع جريزمان بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.

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