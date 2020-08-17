مداخلة تركي آل الشيخ كاملة مع إبراهيم فايق "فيديو"
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:24 ص
الفجر الرياضي
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تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، في عدة مواضيع هامة تخص كرة القدم المصرية، وذلك خلال مداخلته مع الإعلامي ابراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت".
وكشف تركي آل الشيخ عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى صفوف بيراميدز، بالإضافة إلى حديثه عن استاد الأهلي الجديد الذي كان سيتم افتتاحه العام المقبل في حالة بقائه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي.
https://youtu.be/7xuumE11ONg