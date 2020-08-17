مداخلة تركي آل الشيخ كاملة مع إبراهيم فايق "فيديو"













تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، في عدة مواضيع هامة تخص كرة القدم المصرية، وذلك خلال مداخلته مع الإعلامي ابراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت".



