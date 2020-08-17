رنا سماحة تستعد لطرح أغنية "أوبا"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أوبا" عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والتي انتهت من تسجيلها.

أغنية "اوبا" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب

يشار إلي أن رنا سماحة، كانت طرحت مؤخرا أغنية تحمل عنوان "تعيش لبنات" تصامنه مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي حدث.

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