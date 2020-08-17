هند صبري تنشر صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت في الصورة من فيلم "الفيل الأزرق 2 " وعلقت هند صبري على الصورة قائلة: "لاحظ العلامات يا يحيى" وهو ما أثار الجدل بين متابعيها.

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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