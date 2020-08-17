تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي

تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:05 ص
علاء خليف
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تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن استعداده لتدعيم صفوف النادي الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون والذي رفض الاستمرار بالقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته.
وقال "آل الشيخ" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" على فضائية "أون تايم سبورتس": "علاقتي بالكرة المصرية انتهت منذ 3 أشهر لأنها سببت لي الكثير من المشاكل، ولكن أنا مستعد لتدعيم الأهلي بصفقات جديدة إذا رغب جمهور النادي في ذلك".
وأضاف: " أنا تحت أمر جمهور الأهلي ومستعد لتلبية ما يريده، ولكن اعتقد أن مجلس إدارة الأهلي لن يوافق على ذلك حتي لا يدخل دوامة المشاكل مرة أخري، خاصة وأنه لا يوجد توافق بيننا".
وبسؤاله هل ما زال أهلاويًا؟ أجاب قائلا: "أنا أهلاوي إمبارح والنهاردة وغدًا"، مؤكدًا على انتمائه وعشقه للنادي الأهلي.
وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق خروج رمضان صبحي من الحسابات الفنية للفريق بعد انتهاء اعارته ورفض استمراره داخل القلعة الحمراء، واعلان رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز الموسم المقبل.