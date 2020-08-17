تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي





تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن استعداده لتدعيم صفوف النادي الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون والذي رفض الاستمرار بالقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته.





وقال "آل الشيخ" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" على فضائية "أون تايم سبورتس": "علاقتي بالكرة المصرية انتهت منذ 3 أشهر لأنها سببت لي الكثير من المشاكل، ولكن أنا مستعد لتدعيم الأهلي بصفقات جديدة إذا رغب جمهور النادي في ذلك".





وأضاف: " أنا تحت أمر جمهور الأهلي ومستعد لتلبية ما يريده، ولكن اعتقد أن مجلس إدارة الأهلي لن يوافق على ذلك حتي لا يدخل دوامة المشاكل مرة أخري، خاصة وأنه لا يوجد توافق بيننا".





وبسؤاله هل ما زال أهلاويًا؟ أجاب قائلا: "أنا أهلاوي إمبارح والنهاردة وغدًا"، مؤكدًا على انتمائه وعشقه للنادي الأهلي.



