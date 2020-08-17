تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن استعداده لتدعيم صفوف النادي الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون والذي رفض الاستمرار بالقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" على فضائية "أون تايم سبورتس": "علاقتي بالكرة المصرية انتهت منذ 3 أشهر لأنها سببت لي الكثير من المشاكل، ولكن أنا مستعد لتدعيم الأهلي بصفقات جديدة إذا رغب جمهور النادي في ذلك".

وأضاف: " أنا تحت أمر جمهور الأهلي ومستعد لتلبية ما يريده، ولكن اعتقد أن مجلس إدارة الأهلي لن يوافق على ذلك حتي لا يدخل دوامة المشاكل مرة أخري، خاصة وأنه لا يوجد توافق بيننا".

وبسؤاله هل ما زال أهلاويًا؟ أجاب قائلا: "أنا أهلاوي إمبارح والنهاردة وغدًا"، مؤكدًا على انتمائه وعشقه للنادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق خروج رمضان صبحي من الحسابات الفنية للفريق بعد انتهاء اعارته ورفض استمراره داخل القلعة الحمراء، واعلان رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز الموسم المقبل.

أخبار تهمك

السيسي يقاطع وزير النقل: "مفيش مسؤولين يعملوا كده في بلدهم" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. تشافي يرفض برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل.. تفاصيل اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

"متقوليش متغليش".. السيسي يعلق على زيادة أسعار تذاكر القطارات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد فتحي يهدد بيراميدز بالبقاء في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: مستعد لتعويض الأهلي بصفقة بديلة لرمضان صبحي

منذ ساعة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة بعد رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يحدد شرطين لرحيل نجمه

منذ ساعة و نصف

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نداء ميسي.. سبب قهري يُجبر تشافي على رفض تدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على صفقته القادمة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن موعد مشاركة كهربا مع الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:54 م

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

01:33 ص

ميسي يوجه صدمة قوية لبرشلونة

10:15 م

تصريح هام من وزير النقل بشأن نترات الأمونيوم والمواد الخطرة في الموانئ (فيديو)

10:24 م

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قاهر برشلونة

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ملك إسبانيا يطرد والده بعد تورطه فى سلسلة من الفضائح الأخلاقية والمالية