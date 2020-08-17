وزير قطاع الأعمال: مصر ستتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية (فيديو)

قال المهندس هشام توفيق، وزي قطاع الاعمال، إن صناعة بطارية السيارة الكهربائية من الصعب اختراقه، فعل سبيل المثال هناك 3 شركات صينية فقط من تقوم بهذا الأمر، لافتَا إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تصنيع هذه البطاريات بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية القوية.





وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر تعمل على أن تكون مركز اقليمي لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بحجم يصل لـ200 ألف سيارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديد أماكن شحن سيارات الكهرباء بأسعار زهيدة، خلاف أن الدولة ستعمل على تقديم دعم نقدي لأي مواطن يقدم على شراء السيارات الكهربائية.





وأشار إلى أن الوزراء ستقوم بأعداد ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، وكل محطة تكفي سيارتين، والشحنة الكاملة تستغرق أربع ساعات.





منذ عدة سنوات، اتجهت جمهورية مصر العربية، إلى استخدام السيارات الكهربائية لدى المواطنين، حيث إنها تعمل بالطاقة النظيفة، وذلك من خلال عدد من القرارات الرئاسية والوزارية دخل بعضها حيز النفاذ من خلال إحلال أسطول سيارات النقل العام الكهربائية.





وتعتبر السيارات الكهربائية، مهمة للغاية في سوق السيارات المستعملة في مصر، لأنها تتميز بتكلفتها المنخفضة، بالإضافة إلى قدرتها على الاحتفاظ بمواصفاتها المميزة لمدة أطول من سيارات البنزين.





وقرر مجلس الوزراء العام الماضي بإعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض الخطوات المهمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إبرام مذكرات تفاهم وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى.





كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرًا عن خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في إقامة محطات كهربائية للشحن بسعر التكلفة، وتقديم دعم نقدي للمشتري، كذلك تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل التاكسي من الوقود التقليدي للكهرباء.





ودخل في الشارع المصري منذ الربع الأول من 2018 وحتى الآن نحو 564 سيارة كهربائية تقريبًا، وفقًا لإحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، وفميا يلي مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في السوق المصري.





مواصفات وأسعار سيارة زوتي E200





تتميز سيارة زوتي E200 الهاتشباك ذات 3 أبواب صغيرة الحجم بحصولها على بطارية عالية الطاقة سعة 24.5 كيلو واط ساعي لإنتاج قوة 82 حصان وعزم 165 نيوتن.متر من محرك كهربائي.





وتحتاج بطاريتها إلى حوالي 12 ساعة للشحن البطيء وحوالي 45 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 220 كم.













وعن سعر سيارة زوتي E200 فى سوق المستعمل، فيبلغ نحو 350 ألف جنيه كمتوسط.





مواصفات وأسعار سيارة نيسان Leaf

ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر





محرك سيارة نيسان Leaf الكهربائية، بقوة 147 حصان، وتعمل السياراة ببطاريات تمده بالطاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة، وتتوفر منه نسخ بمحرك أكثر قوة ينتج 214 حصان، مع بطاريات تضخ طاقة بمعدل 62 كيلووات في الساعة.





وعن سعر سيارة نيسان Leaf الكهربائية بالسوق المصري، فيبلغ 340 ألف جنيه.





مواصفات وأسعار سيارة فيات 500E

ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر





تتواجد السيارة 500E الكهربائية بسوق السيارات المستعملة في مصر المصري بمحرك بنطاق سير 87 ميلا، ويبلغ نحو 285 ألف جنيه كمتوسط.





مواصفات وأسعار سيارة بي إم دبليو i3





ننشر مواصفات وأسعار أفضل سيارات كهربائية مستعملة في مصر





تتميز بي أم دبليو i3 الهاتشباك ذات 5 أبواب مدمجة الحجم، ببطارية عالية الطاقة سعة 42 كيلو واط ساعي لإنتاج قوة 170 حصان وعزم 250 نيوتن.متر من محرك كهربائي.





وتحتاج البطارية عالية الطاقة إلى حوالي 8 ساعات للشحن البطيء وحوالي 40 دقيقة للشحن السريع بنسبة 80% من أجل السير لمسافة 335 كم.





وعن سعر بي أم دبليو i3 الكهربائية في سوق السيارات المستعملة في مصر، فيبلغ حوالي 450 ألف جنيه.











