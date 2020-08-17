وائل الإبراشي: مرتضى منصور وفر فرصة عمل لبائع التين الشوكي بنادي الزمالك (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، عن أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد أنه وفر فرصة عمل بالقلعة البيضاء لعزت الزاهي، بائع "التين الشوكي"، الذي تعرض للإهانة، خلال عمله، من موظفة.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن رئيس نادي الزمالك، سوف يلتقي "عزت الزاهي"، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لتلبية أمنيته بالعمل في نادي الزمالك.

وكان بائع "التين الشوكي" قد قال خلال مداخلة أمس السبت ببرنامج "التاسعة"، إنه يحترم القانون وفي الوقت نفسه يسعى إلى جني قوت يومه من أجل الإنفاق على أسرته، متابعا: "أنا بحترم القانون.. الحكومة فوق راسي.. وأنا بناشد رئيس نادي الزمالك أنه يشغلني في النادي حتى لو هلم زبالة.. أنا زملكاوي وكل عائلتي زملكاوية".

وقرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء انتداب موظفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وعودتها لعملها الأصلي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك عقب مشاهدته فيديو "عربة التين"، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الحائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض.

وقال الدكتور عاصم الجزار، هناك فارق بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشددا على جميع المسؤولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان، أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقا لمهامها، وطبقا للقوانين واللوائح، مطالبا المواطنين أيضا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.

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وائل الابراشي مرتضى منصور بوابة الفجر الفجر

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